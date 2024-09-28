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22:45, 28 сентября 2024Ценности

Глава МИД Индонезии появилась на публике в подарке от Лаврова

Глава МИД Индонезии Марсуди на ГА ООН надела брошь, которую подарил Лавров

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди на выступление в рамках ГА ООН надела одну из двух брошей, которые ей подарил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

В российском посольстве в Индонезии пояснили, что Марсуди выбрала украшение в виде объемного черного цветка, чтобы обратиться к международному сообществу с трибуны ООН. Вторую брошь публика пока на дипломате не видела.

Глава МИД Индонезии захотела брошь, как у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. На встрече с Лавровым в Лаосе в рамках Совета министров иностранных дел (СМИД) по линии АСЕАН Марсуди заметила у дипломата украшение и попросила ее подарить ей такое же.

Позднее Захарова пообещала передать Марсуди подарок. «Брошь со мной. Я бы отдала, но она пришита. Как вернемся, подберем достойную и с огромным удовольствием и неизменным уважением отправим в Индонезию», — отметила она.

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      Марина Совина
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