Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:54, 28 сентября 2024Мир

Лавров заявил о нежелании Израиля выполнять мирные планы

Лавров: Израиль не желает выполнять мирные планы и идти на деэскалацию в Газе

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Власти Израиля не желают выполнять какие-либо мирные планы по деэскалации обстановки в секторе Газа и урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В ходе общения с журналистами он ответил на вопрос о том, намерен ли Израиль исполнять резолюцию Совета Безопасности ООН 2735 о сделке с палестинской организацией ХАМАС по вопросу прекращения огня и освобождения заложников. Министр отметил, что данный вопрос был задан «не по адресу».

«Я не вижу желания Израиля выполнять какие-либо мирные планы. Это вопрос к Израилю прежде всего, но и к США тоже. Они заверяли, что это резолюция, которая позволит резко ослабить напряженность, начать деэскалацию. Они говорили это, серьезные люди обманывали всех нас», — сказал Лавров.

Ранее Сергей Лавров высказался об урегулировании конфликта на Украине. По его словам, позиция Москвы по данному вопросу предельно ясна и известна.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      «Вернитесь, здесь у вас беспорядок!» На Украине рассказали о прячущемся на даче главкоме ВСУ и потребовали объяснений

      Лавров оценил предложение Стубба по России словами «горячий финский парень»

      Нетаньяху объяснил решение ликвидировать генсека «Хезболлы»

      Министр обороны Израиля начал оперативное совещание с военными

      Лавров заявил о нежелании Израиля выполнять мирные планы

      В Москве взорвался дом на колесах

      В США заявили о подготовке Израиля к ограниченному вторжению в Ливан

      Лавров оценил продажу Турцией российских ЗРК

      Пьяный водитель врезался в толпу пешеходов в российском регионе

      Хуситы ударили по аэропорту в Израиле во время возвращения Нетаньяху

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше