Лавров заявил о нежелании Израиля выполнять мирные планы

Лавров: Израиль не желает выполнять мирные планы и идти на деэскалацию в Газе

Власти Израиля не желают выполнять какие-либо мирные планы по деэскалации обстановки в секторе Газа и урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В ходе общения с журналистами он ответил на вопрос о том, намерен ли Израиль исполнять резолюцию Совета Безопасности ООН 2735 о сделке с палестинской организацией ХАМАС по вопросу прекращения огня и освобождения заложников. Министр отметил, что данный вопрос был задан «не по адресу».

«Я не вижу желания Израиля выполнять какие-либо мирные планы. Это вопрос к Израилю прежде всего, но и к США тоже. Они заверяли, что это резолюция, которая позволит резко ослабить напряженность, начать деэскалацию. Они говорили это, серьезные люди обманывали всех нас», — сказал Лавров.

Ранее Сергей Лавров высказался об урегулировании конфликта на Украине. По его словам, позиция Москвы по данному вопросу предельно ясна и известна.