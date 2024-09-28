Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:32, 28 сентября 2024Россия

Названы запрещенные для дарения учителям подарки

Адвокат Мухаметзянов: учителям можно дарить подарки не дороже 3 тысяч рублей

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Согласно Гражданскому кодексу РФ, сотрудникам образовательных учреждений можно преподносить исключительно «обычные подарки» стоимостью менее трех тысяч рублей, при любых иных условиях такой акт дарения вполне можно расценить как проявление коррупции, сообщил адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online Ильдар Мухаметзянов. Запрещенные с точки зрения законодательства для дарения педагогам подарки он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Что же подразумевается под "обычными" презентами? По сути, в Гражданском кодексе не прописано, какие презенты правомерно дарить педагогам. Но традиционно под "обычными подарками" подразумеваются цветы, конфеты, открытки, книги, чай или кофе, та же канцелярия или какие-либо небольшие сувениры — вазочки, статуэтки, фигурки. И хотя прямого запрета на дарение денег нет, преподносить такой презент не рекомендуется, причем не только с точки зрения этики», — поделился адвокат.

Дело в том, что в законе говорится именно о подарках, а денежные средства могут быть истолкованы неоднозначно, уточнил эксперт. Вместо этого лучше подарить тот же подарочный сертификат, например, в книжный магазин, сказал он.

При этом закон не ограничивает количество подарков. То есть если учителю презентуют набор чая за 2 тысячи рублей и букет аналогичной стоимости, то это будет в рамках закона. Иными словами, стоимость каждого подаренного предмета не должна превышать 3 тысячи рублей. Это же правило действует при дарении подарка от класса. Будет недопустимо если, например, 31 ученик сдаст на общий подарок по 150 рублей, и в итоге педагогу подарят один большой букет цветов за 4 650 рублей. В то же время законной окажется ситуация, когда каждый ученик купит по одной розе стоимостью 150 рублей и по отдельности презентует цветок учителю

Ильдар Мухаметзяновадвокат

Если подарок окажется дорогим и педагог его примет, ему может грозить как замечание и выговор, так и увольнение, предупредил адвокат. А в случае, если учителя заподозрят во взяточничестве, то для него это может закончиться наступлением как административной, так и уголовной ответственности.

«Отличие проявления коррупции от дарения презента заключается в том, что в случае со взяткой есть какая-то договоренность. Например, что-то передается в обмен на какую-либо уступку. Поэтому подарки педагогам лучше дарить исключительно по праздникам. К тому же, лучше сохранять чеки или электронные квитанции, подтверждающие непревышение допустимой стоимости подарка. Ведь при необходимости это может послужить прямым доказательством отсутствия факта взятки», — рассказал эксперт.

Материалы по теме:
День воспитателя в России. Какого числа отмечается День воспитателя в 2024 году?
День воспитателя в России.Какого числа отмечается День воспитателя в 2024 году?
19 августа 2024
Поздравления с Днем воспитателя: в стихах и прозе
Поздравления с Днем воспитателя:в стихах и прозе
26 сентября 2024

Он также напомнил, что существуют внутренние распорядки образовательного учреждения, и в некоторых школах администрация запрещает учителям принимать подарки от родителей и учеников даже в праздники. Поэтому лучше заранее уточнить, нет ли такого внутреннего распоряжения, чтобы избежать неловкой ситуации, посоветовал адвокат.

Ранее преподаватель кафедры экономики РТУ МИРЭА Елена Потрясаева в разговоре с «Лентой.ру» назвала лучшее время для покупки новогодних подарков.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Обсудить
      Последние новости

      «Противник сидел очень уверенно, за что сегодня поплатился». Бойцы «Ахмата» продвинулись на километр в Курской области

      Названы запрещенные для дарения учителям подарки

      Суд продлил срок расследования дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова

      НАСА профинансирует создание спутника-инспектора

      На Украине предрекли полный крах страны из-за поездки Зеленского в США

      В Госдуме оценили возможность применения ядерного оружия при разрешении на удары вглубь РФ

      Жители Бейрута спрятались от израильских бомбежек на общественном пляже

      Тело еще одного погибшего нашли на месте взрыва АЗС в Дагестане

      Около украинских Черкасс прогремел взрыв

      Назван топ безвизовых направлений для российских туристов осенью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше