Названы запрещенные для дарения учителям подарки

Адвокат Мухаметзянов: учителям можно дарить подарки не дороже 3 тысяч рублей

Согласно Гражданскому кодексу РФ, сотрудникам образовательных учреждений можно преподносить исключительно «обычные подарки» стоимостью менее трех тысяч рублей, при любых иных условиях такой акт дарения вполне можно расценить как проявление коррупции, сообщил адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online Ильдар Мухаметзянов. Запрещенные с точки зрения законодательства для дарения педагогам подарки он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Что же подразумевается под "обычными" презентами? По сути, в Гражданском кодексе не прописано, какие презенты правомерно дарить педагогам. Но традиционно под "обычными подарками" подразумеваются цветы, конфеты, открытки, книги, чай или кофе, та же канцелярия или какие-либо небольшие сувениры — вазочки, статуэтки, фигурки. И хотя прямого запрета на дарение денег нет, преподносить такой презент не рекомендуется, причем не только с точки зрения этики», — поделился адвокат.

Дело в том, что в законе говорится именно о подарках, а денежные средства могут быть истолкованы неоднозначно, уточнил эксперт. Вместо этого лучше подарить тот же подарочный сертификат, например, в книжный магазин, сказал он.

При этом закон не ограничивает количество подарков. То есть если учителю презентуют набор чая за 2 тысячи рублей и букет аналогичной стоимости, то это будет в рамках закона. Иными словами, стоимость каждого подаренного предмета не должна превышать 3 тысячи рублей. Это же правило действует при дарении подарка от класса. Будет недопустимо если, например, 31 ученик сдаст на общий подарок по 150 рублей, и в итоге педагогу подарят один большой букет цветов за 4 650 рублей. В то же время законной окажется ситуация, когда каждый ученик купит по одной розе стоимостью 150 рублей и по отдельности презентует цветок учителю Ильдар Мухаметзянов адвокат

Если подарок окажется дорогим и педагог его примет, ему может грозить как замечание и выговор, так и увольнение, предупредил адвокат. А в случае, если учителя заподозрят во взяточничестве, то для него это может закончиться наступлением как административной, так и уголовной ответственности.

«Отличие проявления коррупции от дарения презента заключается в том, что в случае со взяткой есть какая-то договоренность. Например, что-то передается в обмен на какую-либо уступку. Поэтому подарки педагогам лучше дарить исключительно по праздникам. К тому же, лучше сохранять чеки или электронные квитанции, подтверждающие непревышение допустимой стоимости подарка. Ведь при необходимости это может послужить прямым доказательством отсутствия факта взятки», — рассказал эксперт.

Он также напомнил, что существуют внутренние распорядки образовательного учреждения, и в некоторых школах администрация запрещает учителям принимать подарки от родителей и учеников даже в праздники. Поэтому лучше заранее уточнить, нет ли такого внутреннего распоряжения, чтобы избежать неловкой ситуации, посоветовал адвокат.

Ранее преподаватель кафедры экономики РТУ МИРЭА Елена Потрясаева в разговоре с «Лентой.ру» назвала лучшее время для покупки новогодних подарков.