Путин поздравил российских работников атомной промышленности

Путин поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником. Соответствующее обращение было опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил вклад специалистов в создание производственного и энергетического комплексов, освоение территорий Заполярья и Северного морского пути, а также обеспечение ядерного паритета и обороноспособности страны. Он подчеркнул, что работники атомной промышленности бережно хранят уникальное наследие, последовательно реализуют стратегические задачи, направленные на дальнейшее укрепление атомной энергетики, разработку новых материалов, а также внедрение прорывных решений в медицинской и космической сферах.

«Уверен, что вы и впредь будете вносить достойный вклад в развитие России», — заключил президент.

Ранее Путин также поздравил россиян с Днем железнодорожника.