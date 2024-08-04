Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником. Обращение главы государства было опубликовано в Telegram-канале «Кремль.Новости».

Российский лидер выразил слова благодарности работникам и ветеранам отрасли. Путин напомнил, что железнодорожному транспорту в стране отведена значимая роль.

Открытие новых глобальных рынков, рост внутреннего туризма, устойчивая работа предприятий, включая оборонно-промышленный комплекс, — все это, по мнению главы государства, заслуга инженеров, путейцов и транспортных строителей.

Путин отметил, что сейчас перед отраслью стоят масштабные задачи. Он выразил уверенность, что благодаря знаниям российских железнодорожников они будут решены.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск.