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12:47, 4 августа 2024Россия

Путин поздравил российских железнодорожников

Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником. Обращение главы государства было опубликовано в Telegram-канале «Кремль.Новости».

Российский лидер выразил слова благодарности работникам и ветеранам отрасли. Путин напомнил, что железнодорожному транспорту в стране отведена значимая роль.

Открытие новых глобальных рынков, рост внутреннего туризма, устойчивая работа предприятий, включая оборонно-промышленный комплекс, — все это, по мнению главы государства, заслуга инженеров, путейцов и транспортных строителей.

Путин отметил, что сейчас перед отраслью стоят масштабные задачи. Он выразил уверенность, что благодаря знаниям российских железнодорожников они будут решены.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск.

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      Анна Щербакова
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