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08:45, 28 сентября 2024Россия

ПВО сбила беспилотник в российском регионе

Губернатор Богомаз: ПВО сбила беспилотник в Брянской области

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник в небе над Брянской областью. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал губернатор.

Ранее Минобороны сообщило о поражении пяти украинских беспилотников. Четыре дрона сбили в Брянской области, а еще один — в Курской области.

Позднее еще один беспилотник сбили в Орловской области.

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      Евгений Силаев
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