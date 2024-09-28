ПВО сбила беспилотник в российском регионе

Губернатор Богомаз: ПВО сбила беспилотник в Брянской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник в небе над Брянской областью. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал губернатор.

Ранее Минобороны сообщило о поражении пяти украинских беспилотников. Четыре дрона сбили в Брянской области, а еще один — в Курской области.

Позднее еще один беспилотник сбили в Орловской области.