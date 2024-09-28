ПВО сбила беспилотник в российском регионе

Минобороны: ПВО сбила беспилотник в Орловской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Орловской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

По информации оборонного ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российский регион около семи утра по московскому времени. Благодаря действиям системы ПВО нападение удалось пресечь.

Ранее Минобороны сообщило о поражении пяти украинских беспилотников. Четыре дрона сбили в Брянской области, а еще один — в Курской области.

Накануне, 27 сентября, в результате детонации украинского дрона в селе Дубовое Белгородской области пострадали женщина и ребенок.