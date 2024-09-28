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08:20, 28 сентября 2024Россия

ПВО сбила беспилотник в российском регионе

Минобороны: ПВО сбила беспилотник в Орловской области

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Орловской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

По информации оборонного ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российский регион около семи утра по московскому времени. Благодаря действиям системы ПВО нападение удалось пресечь.

Ранее Минобороны сообщило о поражении пяти украинских беспилотников. Четыре дрона сбили в Брянской области, а еще один — в Курской области.

Накануне, 27 сентября, в результате детонации украинского дрона в селе Дубовое Белгородской области пострадали женщина и ребенок.

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      Евгений Силаев
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