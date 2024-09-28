Раскрыто состояние пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане

Минздрав: один из пострадавших при взрыве на АЗС находится в тяжелом состоянии

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов раскрыл журналистам состояние пострадавших при взрыве на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале, его слова приводит агентство РИА Новости.

По словам представителя Минздрава, четверо пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане остаются в больницах, при этом один из них находится в тяжелом состоянии, а трое остальных — в состоянии средней тяжести. «Всем им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме», — сообщил Кузнецов. Он добавил, что трое пациентов выписали из стационаров, а еще четверым пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Трагедия на АЗС на окраине Махачкалы произошла вечером 27 сентября. На кадрах, сделанных очевидцем, видно сильное задымление в районе места ЧП. Уточнялось, что плановую проверку на автозаправочной станции проводили в марте 2023 года.

Как стало известно, число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале увеличилось уже до 12.