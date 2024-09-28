Шесть человек погибли при крушении вертолета Ми-8 с российскими пилотами в Пакистане

Шесть человек погибли при крушении Ми-8 с российскими пилотами в Пакистане

В Пакистане разбился вертолет Ми-8 с российскими пилотами. Об этом сообщает издание Geo.

Трагедия произошла в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Шесть человек погибли и восемь ранены. Вертолет принадлежал пакистанской компании по разведке и добыче нефти Mari Petroleum Limited. Он потерпел крушение по техническим причинам недалеко от нефтяного месторождения.

Ранее стало известно, что в Приамурье рухнул вертолет Robinson R66 с тремя людьми на борту. Воздушное судно потерпело крушение в Зейском районе.