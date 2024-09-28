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14:30, 28 сентября 2024Мир

Шесть человек погибли при крушении вертолета Ми-8 с российскими пилотами в Пакистане

Шесть человек погибли при крушении Ми-8 с российскими пилотами в Пакистане

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

В Пакистане разбился вертолет Ми-8 с российскими пилотами. Об этом сообщает издание Geo.

Трагедия произошла в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Шесть человек погибли и восемь ранены. Вертолет принадлежал пакистанской компании по разведке и добыче нефти Mari Petroleum Limited. Он потерпел крушение по техническим причинам недалеко от нефтяного месторождения.

Ранее стало известно, что в Приамурье рухнул вертолет Robinson R66 с тремя людьми на борту. Воздушное судно потерпело крушение в Зейском районе.

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      Екатерина Кашурникова
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