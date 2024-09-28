Трамп на встрече с Зеленским напомнил о своих хороших отношениях с Путиным

Bild: Трамп на встрече с Зеленским напомнил о своих хороших отношениях с Путиным

27 сентября в Trump Tower состоялась встреча кандидата в президенты США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. На встрече американский политик напомнил о своих хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает немецкое издание Bild.

По данным западных СМИ, встреча оказалась безрезультатной для президента Украины, так как после разговора с Зеленским Трамп снова заявил о готовом решении по конфликту на Украине и уверенности в своей способности разрешить ситуацию.

Во время заявления Трампа о своих хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным Зеленский выглядел растерянным, отметил корреспондент издания в США Герберт Бауэрнебель.

Ранее на Западе раскрыли причину поездки Зеленского в США. По словам британского эксперта Александра Меркуриса, российские солдаты продвигаются по всем участкам фронта, а Зеленский своими агрессивными заявлениями в США обрек украинцев на продолжение боевых действий.