В Евросоюзе рекомендовали авиакомпаниям не летать через Ливан и Израиль

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) призвало авиакомпании избегать воздушного пространства Ливана и Израиля до 31 октября. В пресс-релизе организации уточняется, что рекомендация может быть пересмотрена досрочно и адаптирована или отозвана.
«Отмечено общее усиление авиаударов и ухудшение ситуации с безопасностью, что влияет на безопасность воздушного пространства над Израилем и Ливаном», — прокомментировали в EASA.
Ситуация в регионе вновь обострилась с середины сентября, когда вслед за массовыми взрывами гаджетов членов шиитского движения «Хезболла» Израиль объявил о начале новой военной операции.
Хотя Тель-Авив отказывается от мирных предложений, во властных кругах США связывают его возросшую военную активность со стремлением улучшить свои позиции перед возможным перемирием.