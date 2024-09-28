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15:03, 28 сентября 2024Путешествия

В Евросоюзе рекомендовали авиакомпаниям не летать через Ливан и Израиль

Авиарегулятор ЕС рекомендовал не летать через Ливан и Израиль до 31 октября

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) призвало авиакомпании избегать воздушного пространства Ливана и Израиля до 31 октября. В пресс-релизе организации уточняется, что рекомендация может быть пересмотрена досрочно и адаптирована или отозвана.

«Отмечено общее усиление авиаударов и ухудшение ситуации с безопасностью, что влияет на безопасность воздушного пространства над Израилем и Ливаном», — прокомментировали в EASA.

Ситуация в регионе вновь обострилась с середины сентября, когда вслед за массовыми взрывами гаджетов членов шиитского движения «Хезболла» Израиль объявил о начале новой военной операции.

Хотя Тель-Авив отказывается от мирных предложений, во властных кругах США связывают его возросшую военную активность со стремлением улучшить свои позиции перед возможным перемирием.

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      Дмитрий Воронин
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