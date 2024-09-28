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17:17, 28 сентября 2024Бывший СССР

В Италии журналистку выгнали со встречи с Санду за русский язык

«Sputnik Молдова»: в Италии журналистку выгнали со встречи с Санду за русский
Санду Майя

Санду Майя. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В Италии русскоязычную журналистку выгнали со встречи с президентом Молдавии Майей Санду. Об этом сообщил «Sputnik Молдова».

Женщина по имени Светлана заявила, что в Италии президент Молдавии устроила встречу с диаспорой, с которой сначала вывели оператора, а затем и ее. При этом журналистка отметила, что при ней в тот момент не было ни телефона, ни какой-либо другой техники, чтобы снять встречу или записать ее на диктофон. В связи с этим Светлана предположила, что ее выгнали за то, что она разговаривала на русском языке.

«Охрана госпожи президента Молдавии сочла, что мы неуместны на встрече с соотечественниками. (...) Чем мы отличались, я не могу сказать. Наверное, тем, что я пыталась разговаривать с кем-то на русском языке, а все остальные говорили на непонятном мне языке. В общем, закончилось все тем, что охрана президента вывела нас из зала и передала в руки итальянской полиции», — рассказала журналистка.

«Прекрасно защищается от русскоговорящих граждан, я вижу, президент, которая обещала быть президентом для всех еще четыре года назад», — прокомментировала случившееся коллега русскоговорящей журналистки с телеканала MD24.

Ранее в сентябре в момент, когда Майя Санду давала интервью телеканалу Moldova 1 на русском языке, в Молдавии произошло землетрясение. В эфире это отметили как хорошее предзнаменование.

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      Полина Кислицына
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