Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:54, 28 сентября 2024Россия

В Курской области из-за ракетного удара разрушен музей

В Курской области при ракетном ударе разрушен Глушковский краеведческий музей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Курской области в результате ракетного удара был разрушен Глушковский краеведческий музей. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра культуры области Роберт Григорьян в беседе с РБК.

«Есть информация о том, что мы потеряли Глушковский музей. В здание попала ракета и случился пожар», — сообщил и.о. министра культуры региона.

Григорьян добавил, что музей разрушен, а здание «получило серьезные повреждения». По его словам, специалисты начнут ремонт музея и восстановление его экспозиции, как только «позволит ситуация».

Данные об уничтожении учреждения подтвердил директор Курского областного краеведческого музея Олег Пушкарев. Он сообщил, что стены здания «стоят, но внутри ничего нет» в результате пожара.

Ранее Министерство обороны России сообщило о поражении пяти украинских беспилотников. Один из них был сбит в Курской области.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Принимать решение будет верховный главнокомандующий». В России назвали основание для применения ядерного оружия

      МИД заявил о намерении предъявить претензии по «Северным потокам» новым странам

      В Курской области из-за ракетного удара разрушен музей

      Тарпищев заступился за меняющих гражданство российских спортсменов

      Раскрыто количество опасных веществ в продаваемой в России косметике

      Генсек «Хезболлы» перестал выходить на связь после израильского удара

      МИД Белоруссии пообещал ответ в случае умышленного удара ВСУ

      Овечкин забросил шайбу в предсезонном матче НХЛ

      Россиянина сняли с рейса в Латинскую Америку без объяснения причин

      В российском городе силовики задержали сбежавшего из-под стражи рецидивиста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше