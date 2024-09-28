В Курской области из-за ракетного удара разрушен музей

В Курской области при ракетном ударе разрушен Глушковский краеведческий музей

В Курской области в результате ракетного удара был разрушен Глушковский краеведческий музей. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра культуры области Роберт Григорьян в беседе с РБК.

«Есть информация о том, что мы потеряли Глушковский музей. В здание попала ракета и случился пожар», — сообщил и.о. министра культуры региона.

Григорьян добавил, что музей разрушен, а здание «получило серьезные повреждения». По его словам, специалисты начнут ремонт музея и восстановление его экспозиции, как только «позволит ситуация».

Данные об уничтожении учреждения подтвердил директор Курского областного краеведческого музея Олег Пушкарев. Он сообщил, что стены здания «стоят, но внутри ничего нет» в результате пожара.

Ранее Министерство обороны России сообщило о поражении пяти украинских беспилотников. Один из них был сбит в Курской области.