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03:23, 28 сентября 2024Мир

В Венгрии назвали основную задачу «плана победы» Зеленского

Эксперт Хорват: целью «плана победы» Киева является втягивание Запада в конфликт

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Директор венгерского исследовательского института по защите суверенитета Йожеф Хорват раскритиковал представленный США президентом Украины Владимиром Зеленским «план победы», назвав его основной задачей не завершение конфликта, а втягивание в него западных государств, сообщает издание Magyar Nemzet.

По его словам, российские войска медленно, но планомерно перемалывают бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), параллельно нанося удары по энергетическим объектам страны и вызывая у украинцев желание противостоять мобилизации. Хорват напомнил, что план Зеленского включает в себя вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем и разрешение использовать переданное Киеву оружие большой дальности для атаки российских территорий, отметив, что таким образом он хочет добиться эскалации конфликта и втянуть в него страны Запада.

«Если эти удары западными ракетами будут одобрены отдельными странами, а также США, они автоматически станут частью конфликта», — резюмировал эксперт.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинская сторона ознакомила Вашингтон с «планом победы» в конфликте с Россией. Он отметил, что в настоящее время данный вопрос изучается.

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      Марина Совина
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