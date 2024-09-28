Эксперт Хорват: целью «плана победы» Киева является втягивание Запада в конфликт

Директор венгерского исследовательского института по защите суверенитета Йожеф Хорват раскритиковал представленный США президентом Украины Владимиром Зеленским «план победы», назвав его основной задачей не завершение конфликта, а втягивание в него западных государств, сообщает издание Magyar Nemzet.

По его словам, российские войска медленно, но планомерно перемалывают бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), параллельно нанося удары по энергетическим объектам страны и вызывая у украинцев желание противостоять мобилизации. Хорват напомнил, что план Зеленского включает в себя вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем и разрешение использовать переданное Киеву оружие большой дальности для атаки российских территорий, отметив, что таким образом он хочет добиться эскалации конфликта и втянуть в него страны Запада.

«Если эти удары западными ракетами будут одобрены отдельными странами, а также США, они автоматически станут частью конфликта», — резюмировал эксперт.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинская сторона ознакомила Вашингтон с «планом победы» в конфликте с Россией. Он отметил, что в настоящее время данный вопрос изучается.