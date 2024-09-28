ВС России нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ

Минобороны: ВС РФ нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли групповой удар, в том числе «Кинжалом», по аэродромной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, цели удара достигнуты, а все назначенные объекты поражены.

Ранее стало известно, что потери украинской армии за сутки составили до 1990 человек. ВСУ потеряли до 400 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск «Запад» и до 725 в зоне ответственности Южной группировки, а также свыше 620 бойцов в зоне «Центра». Кроме того, группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 125 солдат. В зоне ответственности группировки «Днепр» потери составили до 60 человек, столько же — в зоне «Севера».