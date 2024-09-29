29 сентября в России отмечают День дальневосточного тигра и День машиностроителя, а в мире празднуют День глухих и День сердца. Православные верующие сегодня вспоминают великомученицу Евфимию Всехвальную. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 29 сентября — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День тигра на Дальнем Востоке
День тигра возник в 2000 году при поддержке российских и международных природоохранных организаций. Главная цель — привлечь внимание к проблеме сохранения природы, в частности — популяции амурского тигра.
Амурский, или уссурийский, дальневосточный тигр — один редчайших подвидов тигра. В России, по данным на 2024 год, насчитывается около 750 особей.
День машиностроителя
Праздник ежегодно отмечается с 1966 года и подчеркивает вклад инженеров и техников в развитие отрасли. Сегодня поздравления принимают все, кто задействован в производстве автомобилей, самолетов, технического оборудования для предприятий, космических кораблей и даже ядерных реакторов. Также праздник отмечают сотрудники предприятий оборонного комплекса и энергетики.
Праздники в мире
Мeждунapoдный дeнь глухих
Этот день был учрежден в 1958 году Всемирной федерацией глухих. Праздник призван привлечь внимание общественности к защите прав страдающих от потери слуха людей. По данным ВОЗ, 466 миллионов человек по всему миру ежедневно сталкиваются с трудностями коммуникации из-за инвалидизирующей потери слуха.
Вceмиpный дeнь cepдцa
Праздник появился в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца, чтобы напомнить людям о важности профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. По данным ВОЗ, проблемы с сердцем и кровеносными сосудами являются основной причиной смерти во всем мире, ежегодно унося жизни 17,9 миллиона человек.
Какие еще праздники отмечают в мире 29 сентября
- День осеннего одиночества;
- День кофе в США;
- День труда в Казахстане;
- День сотрудников пожарной охраны в Иране;
- Мeждунapoдный дeнь pacпpocтpaнeния инфopмaции o пpoдoвoльcтвeнныx пoтepяx и пищевых oтxoдax.
Какой церковный праздник сегодня
День памяти великомученицы Евфимии Всехвальной
Евфимия родилась в Халкидоне в III веке в семье сенатора. В 303 или 304 году, в эпоху гонений на христиан, местный правитель велел всем жителям собраться на праздник в честь языческого бога Арея. Христианская община, к которой принадлежала Евфимия, отказалась посещать торжество и тайно совершала богослужение. За это все ее члены были преданы мучениям.
Евфимию как вдохновительницу протестующих правитель пытался прельстить подарками и обещаниями, но она не отказалась от веры. Тогда ее вновь подвергли пыткам — но, согласно преданию, девушка чудесным образом оставалась невредима, даже звери в цирке отказались ее растерзать. Только медведица нанесла ей небольшую рану, после чего с неба послышался голос, призвавший святую к себе. Позже над могилой мученицы построили храм.
Какие еще церковные праздники отмечают 29 сентября
- День памяти святителя Киприана Московского;
- День памяти святителя Фотия Московского;
- День памяти преподобного Кукши Одесского;
- День памяти мученицы Севастианы Гераклейской;
- День памяти мученицы Мелитины Маркианопольской.
Приметы на 29 сентября
В народном календаре 29 сентября — Евфимиев день или Птичья костка. В это время на Руси начинали забой птицы и гадали на предстоящую зиму.
- Считалось, что чем костлявее птица, тем суровее будет предстоящая зима;
- Кости птиц было принято закапывать под порогом дома — чтобы привлечь счастье и достаток в семью;
- Целоваться с дорогими людьми в Евфимиев день — к ссоре;
- Теплая погода 28 сентября — к затяжной осени и мягкой зиме.
Кто родился 29 сентября
Алла Демидова (88 лет)
Советская и российская актриса театра и кино, получившая известность благодаря съемкам в фильмах «Что такое теория относительности?», «Щит и меч», «Зеркало», «Стакан воды», «Собака Баскервилей» из цикла «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и многих других. Всего на счету актрисы более 50 ролей. Демидова также пишет книги и играет в театре.
Микеланджело Антониони (1912-2007)
Итальянский кинорежиссер и сценарист стал широко известен после выхода картин «Приключение», «Ночь», «Красная пустыня» и «Фотоувеличение». Его работы оказали значительное влияние на современное кино, Антонини первому из режиссеров удалось собрать высшие награды трех самых престижных кинофестивалей мира — Каннского, Венецианского и Берлинского.
Кто еще родился 29 сентября
- Юрий Мороз (68 лет) — советский и российский актер;
- Мигель де Сервантес (1547-1616) — испанский писатель;
- Николай Островский (1904-1936) — советский писатель;
- Милен Демонжо (1935-2022) — французская актриса.