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00:10, 29 сентября 2024Россия

29 сентября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

29 сентября в России отмечают День дальневосточного тигра и День машиностроителя, а в мире празднуют День глухих и День сердца. Православные верующие сегодня вспоминают великомученицу Евфимию Всехвальную. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 29 сентября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День тигра на Дальнем Востоке

День тигра возник в 2000 году при поддержке российских и международных природоохранных организаций. Главная цель — привлечь внимание к проблеме сохранения природы, в частности — популяции амурского тигра.

Амурский, или уссурийский, дальневосточный тигр — один редчайших подвидов тигра. В России, по данным на 2024 год, насчитывается около 750 особей.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

День машиностроителя

Праздник ежегодно отмечается с 1966 года и подчеркивает вклад инженеров и техников в развитие отрасли. Сегодня поздравления принимают все, кто задействован в производстве автомобилей, самолетов, технического оборудования для предприятий, космических кораблей и даже ядерных реакторов. Также праздник отмечают сотрудники предприятий оборонного комплекса и энергетики.

Праздники в мире

Мeждунapoдный дeнь глухих

Этот день был учрежден в 1958 году Всемирной федерацией глухих. Праздник призван привлечь внимание общественности к защите прав страдающих от потери слуха людей. По данным ВОЗ, 466 миллионов человек по всему миру ежедневно сталкиваются с трудностями коммуникации из-за инвалидизирующей потери слуха.

Фото: AYO Production / Shutterstock / Fotodom

Вceмиpный дeнь cepдцa

Праздник появился в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца, чтобы напомнить людям о важности профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. По данным ВОЗ, проблемы с сердцем и кровеносными сосудами являются основной причиной смерти во всем мире, ежегодно унося жизни 17,9 миллиона человек.

Какие еще праздники отмечают в мире 29 сентября

  • День осеннего одиночества;
  • День кофе в США;
  • День труда в Казахстане;
  • День сотрудников пожарной охраны в Иране;
  • Мeждунapoдный дeнь pacпpocтpaнeния инфopмaции o пpoдoвoльcтвeнныx пoтepяx и пищевых oтxoдax.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти великомученицы Евфимии Всехвальной

Фото: Zvonimir Atletic / Shutterstock / Fotodom

Евфимия родилась в Халкидоне в III веке в семье сенатора. В 303 или 304 году, в эпоху гонений на христиан, местный правитель велел всем жителям собраться на праздник в честь языческого бога Арея. Христианская община, к которой принадлежала Евфимия, отказалась посещать торжество и тайно совершала богослужение. За это все ее члены были преданы мучениям.

Евфимию как вдохновительницу протестующих правитель пытался прельстить подарками и обещаниями, но она не отказалась от веры. Тогда ее вновь подвергли пыткам — но, согласно преданию, девушка чудесным образом оставалась невредима, даже звери в цирке отказались ее растерзать. Только медведица нанесла ей небольшую рану, после чего с неба послышался голос, призвавший святую к себе. Позже над могилой мученицы построили храм.

Какие еще церковные праздники отмечают 29 сентября

  • День памяти святителя Киприана Московского;
  • День памяти святителя Фотия Московского;
  • День памяти преподобного Кукши Одесского;
  • День памяти мученицы Севастианы Гераклейской;
  • День памяти мученицы Мелитины Маркианопольской.

Приметы на 29 сентября

В народном календаре 29 сентября — Евфимиев день или Птичья костка. В это время на Руси начинали забой птицы и гадали на предстоящую зиму.

  • Считалось, что чем костлявее птица, тем суровее будет предстоящая зима;
  • Кости птиц было принято закапывать под порогом дома — чтобы привлечь счастье и достаток в семью;
  • Целоваться с дорогими людьми в Евфимиев день — к ссоре;
  • Теплая погода 28 сентября — к затяжной осени и мягкой зиме.

Кто родился 29 сентября

Алла Демидова (88 лет)

Фото: Пищальников / РИА Новости

Советская и российская актриса театра и кино, получившая известность благодаря съемкам в фильмах «Что такое теория относительности?», «Щит и меч», «Зеркало», «Стакан воды», «Собака Баскервилей» из цикла «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и многих других. Всего на счету актрисы более 50 ролей. Демидова также пишет книги и играет в театре.

Микеланджело Антониони (1912-2007)

Итальянский кинорежиссер и сценарист стал широко известен после выхода картин «Приключение», «Ночь», «Красная пустыня» и «Фотоувеличение». Его работы оказали значительное влияние на современное кино, Антонини первому из режиссеров удалось собрать высшие награды трех самых престижных кинофестивалей мира — Каннского, Венецианского и Берлинского.

Кто еще родился 29 сентября

  • Юрий Мороз (68 лет) — советский и российский актер;
  • Мигель де Сервантес (1547-1616) — испанский писатель;
  • Николай Островский (1904-1936) — советский писатель;
  • Милен Демонжо (1935-2022) — французская актриса.

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      Юлия Анасян
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