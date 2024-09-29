Алаудинов рассказал о выжигающих поля в Курской области ВСУ

Алаудинов: ВСУ жгут поля в Курской области, чтобы максимально навредить жителям

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выжигают поля в Курской области, стараясь навредить мирным жителям. Об этом командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов, рассказал в беседе с РИА Новости.

Российский генерал заявил, что, сжигая поля, ВСУ пытаются максимально навредить мирному населению, а также подразделениям Вооруженных сил России, если они находятся рядом. «Такая политика, знаете: "Сгорела хата, гори и забор". То есть пытаются выжечь все, что можно и нельзя, наверное», — рассказал он.

При этом Алаудинов отметил, что эти поджоги никак не меняют ситуацию на поле боя, а российские войска продолжают уничтожать противника.

Ранее также Алаудинов отреагировал на слухи о своем попадании в плен. 28 сентября он записал видео из салона автомобиля и сообщил, что «не в курсе» о пленении и направляется проведать подчиненных в Белгородскую область.