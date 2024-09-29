«Это не беспилотник». ФСБ исключила связь взрыва на железнодорожном мосту под Самарой с атакой дрона

ФСБ исключила связь взрыва на ж/д мосту под Самарой с атакой дрона

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России исключают версию атаки дрона на железнодорожный мост в Самарской области. Об этом рассказал источник «Известий».

«Причину сейчас никто не скажет», — указал собеседник издания. Однако он категорически отверг вероятность причастности беспилотного летательного аппарата (БПЛА) к атаке. «Это не беспилотник», — уверены в спецслужбе.

Взрыв не повлиял на пассажирское сообщение

Инцидент произошел 28 сентября около 13:30 по местному времени (12:30 по московскому) на мосту в районе города Кинель (1136-й километр). В результате взрыва произошло повреждение «островков безопасности», железнодорожные пути при этом повреждены не были. В связи с ЧП движение поездов было временно прекращено. В правительстве области заявили, что никто не пострадал.

Позднее пресс-служба Куйбышевской железной дороги уточнила, что из-за ЧП было остановлено движение только товарных составов. Пассажирские поезда продолжили ходить по графику.

Также появилось видео с места ЧП. На кадрах можно заметить трещины в нескольких участках опоры моста, и, несмотря на то что рельсы не пострадали, бетонные плиты между ними треснули и покрыли мост слоем пыли и каменных осколков. Также отчетливо заметны повреждения ограждений моста.

В России участились случаи диверсий на железной дороге

14 мая в Волгоградской области с рельсов сошло около десятка грузовых вагонов. В Приволжской железной дороге указали, что ЧП случилось в результате «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». По неофициальным данным, причиной схода вагонов стала атака БПЛА.

4 марта на перегоне Звезда — Чапаевск в Самарской области произошел взрыв. Диверсанты собрали самодельное взрывное устройство и попытались подорвать опору железнодорожного моста через реку Чапаевку. В результате в районе ЧП было приостановлено движение составов, оказались задержаны пять поездов.

Однако самым распространенным видом диверсии на ж/д транспорте стали поджоги релейных шкафов. Несколько раз в месяц появляются сообщения о россиянах, которые по указанию украинских спецслужб уничтожают аппаратуру систем железнодорожной автоматики и телемеханики. Один из последних инцидентов произошел 24 сентября, тогда ФСБ задержала в Еврейской автономной области 23-летнего жителя Биробиджана. В отношении него возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 («Приготовление к террористическому акту»), по части 1 статьи 30, части 1 статьи 281 («Приготовление к диверсии») и по статье («Государственная измена») 275 УК РФ.