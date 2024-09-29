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15:48, 29 сентября 2024Экономика

Галкин не смог найти покупателей на московскую квартиру

Юморист Максим Галкин не смог продать московскую квартиру за 50 миллионов рублей

Фото: Anton Gyngazov / Russian Look / Globallookpress.com

Российский юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) не смог найти покупателей на свою квартиру в Москве и передумал ее продавать. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Муж Аллы Пугачевой выставил на продажу квартиру площадью 103 квадратных метра на Новочеремушкинской улице в 2023 году. За жилье, которое досталось ему в наследство от родителей в 2005-м, Галкин просил 50 миллионов рублей. Shot уточняет, что квартира является его единственным объектом недвижимости в России.

После отъезда из России юморист некоторое время сдавал жилплощадь, но, как пишет Telegram-канал, «потом это стало проблематично». Покупателей на квартиру также не нашлось. Теперь Галкин снял ее с продажи. По данным Shot, артист все еще прописан в этой квартире.

Ранее Галкин запретил снимать и записывать на диктофон свои выступления в США и Канаде.

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      Никита Савин
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