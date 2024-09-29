Гол Месси дальним ударом спас «Интер Майами» от поражения в матче MLS

Гол Месси спас «Интер Майами» от поражения в матче MLS с «Шарлотт»

«Интер Майами» на своем поле сыграл вничью с «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата Североамериканской главной лиги футбола (MLS). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 29 сентября, и завершилась со счетом 1:1. На 57-й минуте Кароль Свидерски вывел гостей вперед, а хозяев о поражения спас Лионель Месси. Аргентинец отличился дальним ударом спустя восемь минут после пропущенного «Интером» мяча.

«Интер Майами» после 31 матча имеет в активе 65 очков и находится на первом месте в Восточной конференции. «Шарлотт» с 42 очками идет на седьмом месте в той же конференции.

Месси в нынешнем сезоне провел 16 матчей в регулярном чемпионате MLS. В активе аргентинца 15 голов и 11 результативных передач.