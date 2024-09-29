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17:35, 29 сентября 2024Мир

Раскрыт срок вывода войск США с баз в Ираке

AP: США начнут вывод войск с баз в Ираке после выборов президента

Фото: Ammar Awad / Reuters

США начнут вывод войск с части военных баз в Ираке в ноябре, после выборов американского президента. Этот срок раскрыло Associated Press (AP).

По данным агентства, военнослужащие покинут авиабазу Айн аль-Асад на западе Ирака и международный аэропорт Багдада. При этом часть вооруженных сил переместится на базу Харир в Эрбиле в иракском Курдистане.

Такое решение было принято на фоне договоренности США и Ирака о сворачивании международной военной миссии по борьбе с ИГИЛ («Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация). Известно, что сейчас в стране Ближнего Востока находится около 2,5 тысячи американских солдат.

В то же время войска коалиции продолжат борьбу с ИГИЛ в Сирии, где сейчас командированы около 900 американских военнослужащих.

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      Мария Борисова
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