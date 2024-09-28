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00:27, 28 сентября 2024Мир

США и Ирак договорились о выводе американских войск

AP: США и Ирак договорились о выводе американских войск

Фото: Unsplash.com

США и Ирак договорились о выводе американских войск и сворачивании международной военной миссии для борьбы с ИГИЛ («Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает Associated Press (AP).

В Белом доме не уточнили, какое количество военных покинет ближневосточную страну. В настоящее время там находится контингент в составе около 2,5 тысячи человек.

Американские чиновники заявили, что первые военные начнут покидать базу Айн аль-Асад на западе Ирака и международный аэропорт Багдада после выборов президента США в ноябре, их переместят на базу Харир в Эрбиле. Первый этап продлится до сентября 2025 года.

Операция «Непоколебимая решимость» завершится к 2026 году. Войска коалиции продолжат борьбу с ИГИЛ в Сирии, где в настоящее время находятся около 900 американских солдат.

Ранее экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Герберт Макмастер заявил, что тот причастен к выводу американских войск из Афганистана в 2021 году. По его словам, политик частично ответственен за произошедшее, так как начал вести переговоры с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) об условиях вывода войск из Афганистана.

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      Марина Совина
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