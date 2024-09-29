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12:08, 29 сентября 2024Россия

Российские войска ударили по офицерам НАТО в здании СБУ в Запорожье

ВС России нанесли удар по зданию СБУ в Запорожье, где находились офицеры НАТО

Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости

Российские войска нанесли удар по зданию СБУ в Запорожье, где находились офицеры НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского сопротивления.

Собеседник агентства подчеркнул, что в результате атаки удалось уничтожить 15 иностранцев. Других подробностей на данный момент нет.

Ранее полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил, что удары России по украинской энергетической инфраструктуре могут привести к деморализации Вооруженных сил Украины.

По мнению Старикова, если в тылу хуже, чем в войсках, это может привести к снижению морально-боевого духа солдат. В случае продолжения ударов по оставшейся инфраструктуре Украина не сможет пережить зиму, подчеркнул он.

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      Никита Абрамов
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