Российские войска ударили по офицерам НАТО в здании СБУ в Запорожье

ВС России нанесли удар по зданию СБУ в Запорожье, где находились офицеры НАТО

Российские войска нанесли удар по зданию СБУ в Запорожье, где находились офицеры НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского сопротивления.

Собеседник агентства подчеркнул, что в результате атаки удалось уничтожить 15 иностранцев. Других подробностей на данный момент нет.

Ранее полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил, что удары России по украинской энергетической инфраструктуре могут привести к деморализации Вооруженных сил Украины.

По мнению Старикова, если в тылу хуже, чем в войсках, это может привести к снижению морально-боевого духа солдат. В случае продолжения ударов по оставшейся инфраструктуре Украина не сможет пережить зиму, подчеркнул он.