На Украине назвали последствие ударов по энергетической инфраструктуре

Стариков: удары РФ по энергетике могут привести к деморализации ВСУ

Удары России по украинской энергетической инфраструктуре могут привести к деморализации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков, передает РИА Новости.

«Сам президент [Владимир] Зеленский заявил, что 80 процентов энергетики у нас уничтожено... Война — это не только линия боестолкновения, но это и тыл», — сказал он.

По мнению Старикова, если в тылу хуже, чем в войсках, это может привести к снижению морально-боевого духа солдат. В случае продолжения ударов по оставшейся инфраструктуре Украина не сможет пережить зиму, подчеркнул он.

Ранее американский профессор Джон Миршаймер рассказал, что Киеву трудно удержать свои войска в бою из-за падения морального духа в рядах ВСУ. По его мнению, украинские военные давно испытывают проблемы с моральным духом в своих рядах, а Киев с трудом привлекает украинцев к добровольной службе в ВСУ.