Стало известно о возможной отставке главы украинской разведки

Глава ГУР Буданов в ближайшее время может покинуть свою должность

Глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может в ближайшее время покинуть свою должность. Об этом сообщает NV со ссылкой на информированные источники в силовых органах.

По данным издания, увольнение Буданова не исключено. Вероятно, уже избрали его преемника. Источник издания опроверг информацию об отправке главы ГУР послом в зарубежной стране. По другим источникам, новым руководителем ГУР может стать 55-летний главы Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.

Ранее сообщалось о том, что начальник ГУР Украины Кирилл Буданов вряд ли лишится своего поста до нового года.