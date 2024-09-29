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00:18, 29 сентября 2024Интернет и СМИ

TikTok перестал работать в России

Shot: россияне массово жалуются на сбой в работе TikTok

Фото: Freestocks / Unsplash

Популярная соцсеть TikTok перестала работать в России. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По его данным, жители страны массово жалуются на сбой в работе платформы. Пользователи сообщают, что при попытке зайти в соцсеть появляется уведомление об отсутствии подключения к интернету.

Ранее сообщалось о сбое в работе популярного сервиса для общения Discord на территории России. Большая часть жалоб на неполадки поступила из Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Незадолго до этого сбой произошел в работе ресурсов Федеральной налоговой службы (ФНС). Пользователи испытывали проблемы при входе в личный кабинет на сайте и в приложении ФНС.

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      Марина Совина
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