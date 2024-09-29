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23:57, 29 сентября 2024Мир

Трамп пообещал вернуться на место покушения и провести митинг

Дональд Трамп пообещал вернуться на место покушения и провести там митинг
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что вернется в Батлер, где на него было совершено покушение, и проведет там митинг. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы возвращаемся в Батлер на следующей неделе. Это большое дело. Придет много людей, и я верю, что это будет самое безопасное место на Земле», — заявил он.

Бывший американский лидер подчеркнул, что планирует пригласить на митинг медиков, которые оказывали помощь пострадавшим при покушении на него.

13 июля Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Во время речи бывший американский лидер схватился за ухо, после чего лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы. Затем политика экстренно эвакуировали.

В сентябре на жизнь Трампа было совершено второе покушение. На политика напали, когда он находился в гольф-клубе Trump International Golf Club в городе Уэст-Палм-Бич на востоке Флориды.

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      Марина Совина
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