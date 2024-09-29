В Британии назвали сроки перехода важного города в ДНР под контроль России

Меркурис: Красноармейск очень быстро перейдет под контроль России

Россия сможет очень быстро освободить город Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). О сроках перехода населенного пункта под контроль российской стороны рассказал британский эксперт Александр Меркурис в видео на своем YouTube-канале.

«Как только начнется битва за Покровск, он очень скоро перейдет под контроль России», — отметил он.

Эксперт объяснил, что не стоит ожидать затяжных сражений, подобных освобождению Артемовска и Авдеевки. Украинские военнослужащие уже не в состоянии их вести, добавил он.

Ранее глава Министерства обороны России Андрей Белоусов рассказал, что российские бойцы уверенно продвигаются вперед на красноармейском (покровском) направлении, уничтожая противника.