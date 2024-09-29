В Минобороны раскрыли потери ВСУ на курском направлении

Минобороны РФ: ВСУ на курском направлении потеряли более 18 560 военнослужащих

За все время боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 18 560 военнослужащих. Об этом заявили в Минобороны России.

В министерстве отметили, что украинская сторона потеряла 133 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 850 боевых бронированных машин, 550 автомобилей и 146 артиллерийских орудий. Противник лишился 32 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе восьми HIMARS и шести MLRS американского производства.

Среди других потерь были зафиксированы восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 38 станций радиоэлектронной борьбы, девять РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, а также 18 единиц инженерной и другой техники.

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска уничтожили чешскую пусковую установку реактивной системы залпового огня «Вампир» (Vampire) в Курской области.