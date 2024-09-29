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04:52, 29 сентября 2024Бывший СССР

В Раде рассказали о требовании Запада к Зеленскому

Депутат Дубинский: Запад требует от Зеленского поменять систему власти в Киеве

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Запад требует от президента Украины Владимира Зеленского срочно изменить систему власти в Киеве. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал статью издания The Economist, которая, по мнению политика, «сигнализирует о запросе» западных стран к главе Украине. «Изменить курс. Срочно. И это не только о новых параметрах мирного договора, на который согласится Украина. Это о новой системе общественного договора и новой власти», — пояснил он.

При этом, как утверждает Дубинский, Зеленский не намерен покидать свой пост, угрожая «чуть ли не гражданской войной» в случае своей отставки. Однако, по словам депутата, подобный шантаж уже неэффективен из-за ухудшающегося положения украинских войск на поле боя.

26 сентября издание The Economist опубликовало материал, в котором, в частности, говорилось о неспособности Украины вернуть утраченные территории вопреки заявлениям Зеленского. В статье также отмечалось, что одним из главных шагов для «смены курса» конфликта является вступление страны в НАТО.

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      Марина Совина
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