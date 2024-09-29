В Самарской области начали тушить лесной пожар

МЧС: в Самарской области тушат лесной пожар на площади 57 га

В Сызранском районе Самарской области тушат лесной пожар на площади 57 гектаров. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«Подразделения МЧС России тушат лесной пожар в Самарской области. В Сызранском районе горят 57 гектаров», — говорится в публикации.

К тушению возгорания привлекли Волжский спасательный центр МЧС РФ. На месте работает 128 специалистов и 32 единицы техники. Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал. Угрозы населенным пунктам также нет.

28 сентября в Самарской области в районе города Кинель (1136-й километр) на железнодорожном мосту прогремел мощный взрыв. В результате произошло повреждение «островков безопасности», железнодорожные пути при этом повреждены не были. В связи с ЧП движение поездов было временно прекращено.