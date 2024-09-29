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18:22, 29 сентября 2024Бывший СССР

ВСУ нанесли удар по подстанции в городе-спутнике ЗАЭС

ВСУ уничтожили трансформатор подстанции в городе-спутнике ЗАЭС

Кадр: Telegram-канал «ЗАЭС. Официально»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре — городе-спутнике Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает Telegram-канал станции.

«Прямым попаданием артиллерии ВСУ уничтожен трансформатор подстанции "Радуга". Пострадавших нет», — сказано в сообщении.

В данный момент перебоев с электроэнергией в городе нет. На месте удара работают пожарные. На ЗАЭС атаку назвали «очередным террористическим актом», который направлен на дестабилизацию обстановки в городе.

Ранее мэр Энергодара Эдуард Сеновоз раскрыл цель ударов Вооруженных сил Украины по городу. Глава Энергодара заявил, что целью украинских войск является инфраструктура города — в последнее время ВСУ пытаются сорвать подачу электроэнергии, водоснабжения.

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      Никита Савин
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