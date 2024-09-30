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10:54, 30 сентября 2024Россия

Беременная и пациентка после инфаркта застряли в заполненном лифте больницы в Москве

Shot: 11 пациентов застряли в лифте поликлиники №115 в Москве

В московском районе Щукино 11 человек застряли в лифте поликлиники №115. Об этом пишет Shot в Telegram.

Издание также опубликовало кадры, снятые одной из застрявших в лифте женщин. На них видно, что кабина заполнена людьми. По словам оператора, одного человека подняли через люк.

По информации канала, все застрявшие в лифте являются пациентами. Среди них россиянка на шестом месяце беременности и женщина после инфаркта. Из-за недостатка воздуха у людей началась паника. Одной из посетительниц поликлиники понадобилась экстренная помощь. Именно ее и подняли через люк кабины.

Ранее лифт с людьми внутри сорвался и упал в шахту в московском торговом центре «Афимолл». Три находившихся в кабине человека смогли выбраться самостоятельно. Медики оказали им необходимую помощь.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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