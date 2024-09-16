Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:55, 16 сентября 2024Россия

Лифт с людьми сорвался и упал в шахту в московском ТЦ

Три человека пострадали при падении лифта в московском ТЦ «Афимолл»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Лифт с людьми внутри сорвался и упал в шахту в московском торговом центре (ТЦ) «Афимолл». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В кабине находились три человека, которые смогли самостоятельно выбраться после падения. По данным Telegram-канала РЕН ТВ, медики уже оказывают помощь пострадавшим.

Другой информации на данный момент нет.

Ранее в подмосковной Балашихе лифт с 14-летней девочкой сорвался и пролетел несколько этажей. ЧП произошло в многоэтажке на улице Ситникова в микрорайоне Новое Измайлово. Кабина резко набрала скорость на десятом этаже и остановилась на третьем. Отмечается, что школьница получила травмы головы.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Где тела?» Вдова бойца Гудвина, в гибели которого разбирается Генштаб, вышла на связь. Она находится под охраной

      «Врачи без границ» уйдут из России

      В России обнаружили опасные бактерии в китайской курице

      Назван срок запуска «Кондора-ФКА»

      В Одессе сообщили о землетрясении

      Женщина съела домашнюю кошку на глазах у соседей и стала темой президентских дебатов

      Автомобиль с пропавшей на российской трассе семьей нашли на дне реки

      Молдавия обратилась к ЕС из-за проблем в сельском хозяйстве

      Лифт с людьми сорвался и упал в шахту в московском ТЦ

      Генштаб ВСУ назвал самое горячее направление

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше