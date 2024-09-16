Лифт с людьми сорвался и упал в шахту в московском ТЦ

Три человека пострадали при падении лифта в московском ТЦ «Афимолл»

Лифт с людьми внутри сорвался и упал в шахту в московском торговом центре (ТЦ) «Афимолл». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В кабине находились три человека, которые смогли самостоятельно выбраться после падения. По данным Telegram-канала РЕН ТВ, медики уже оказывают помощь пострадавшим.

Другой информации на данный момент нет.

Ранее в подмосковной Балашихе лифт с 14-летней девочкой сорвался и пролетел несколько этажей. ЧП произошло в многоэтажке на улице Ситникова в микрорайоне Новое Измайлово. Кабина резко набрала скорость на десятом этаже и остановилась на третьем. Отмечается, что школьница получила травмы головы.