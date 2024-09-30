Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:09, 30 сентября 2024Бывший СССР

В Узбекистане заявили об усиленном контроле школ после скандала

В Узбекистане усилен контроль после скандала с учителем русского языка
Сурайё Рахмонова

Сурайё Рахмонова. Кадр: Alter Ego. Все про Узбекистан / YouTube

В Узбекистане усилен контроль по предотвращению случаев насилия в отношении учеников после скандала с учителем русского языка. Об этом сообщила омбудсмен по правам ребенка республики Сурайё Рахмонова, пишет ТАСС.

По словам политика, в недавнем избиении учителем ученика из-за отказа вести урок на русском языке «сыграла негативную роль некомпетентность руководства школы, допустившего постороннее без соответствующей педагогической подготовки проводить урок». Итогом стало неадекватное поведение педагога и применение силы в отношении ребенка.

Рахмонова подчеркнула, что этот инцидент является очередным фактом насилия в отношении ребенка некомпетентным работником, а не примером нетерпимости к языку. Директора школы уволили с должности за нарушение условий найма. В школах Узбекистана усилен контроль по предотвращению насилия со стороны учителей.

Ранее в Ташкенте суд оштрафовал педагога, избившего ученика шестого класса за просьбу вести урок на русском языке. Инцидент вызвал скандал между Россией и Узбекистаном.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Болиев
      Обсудить
      Последние новости

      Путин выступил с обращением к россиянам по поводу СВО. Что он сказал?

      Стали известны сроки возможного начала наземного вторжения Израиля в Ливан

      В России появится единый центр для производства морских дронов

      Суд арестовал недвижимость и 100 миллионов рублей экс-главы управления Минобороны

      После взрыва на железнодорожном мосту под Самарой возбудили дело

      Инстасамка показала откровенное фото с мужем

      Мировые банки рекордно вложились в борьбу с изменением климата

      Защита экс-мэра Сочи объяснила необходимость отпустить его из-под ареста

      Беженцы с Украины помогли Европе решить одну экономическую проблему

      Армия России нанесла удар по арсеналу и воинскому эшелону ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше