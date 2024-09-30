В Узбекистане заявили об усиленном контроле школ после скандала

В Узбекистане усилен контроль после скандала с учителем русского языка

В Узбекистане усилен контроль по предотвращению случаев насилия в отношении учеников после скандала с учителем русского языка. Об этом сообщила омбудсмен по правам ребенка республики Сурайё Рахмонова, пишет ТАСС.

По словам политика, в недавнем избиении учителем ученика из-за отказа вести урок на русском языке «сыграла негативную роль некомпетентность руководства школы, допустившего постороннее без соответствующей педагогической подготовки проводить урок». Итогом стало неадекватное поведение педагога и применение силы в отношении ребенка.

Рахмонова подчеркнула, что этот инцидент является очередным фактом насилия в отношении ребенка некомпетентным работником, а не примером нетерпимости к языку. Директора школы уволили с должности за нарушение условий найма. В школах Узбекистана усилен контроль по предотвращению насилия со стороны учителей.

Ранее в Ташкенте суд оштрафовал педагога, избившего ученика шестого класса за просьбу вести урок на русском языке. Инцидент вызвал скандал между Россией и Узбекистаном.