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13:54, 30 сентября 2024Силовые структуры

Экс-советника главы российского региона осудили за взятку 23 миллиона рублей

В Москве суд приговорил экс-советника главы Дагестана Махачева за взятку

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима бывшего советника главы Дагестана Османа Махачева по делу о получении взятки. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Бывшего чиновника также оштрафовали на 115 миллионов рублей. Его признали виновным по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Находящееся под арестом имущество Махачева конфисковано в доход государства.

По версии следствия, в 2017 году за 23 миллиона рублей осужденный способствовал устройству взяткодателя на должность главы одного из муниципальных образований Дагестана. После Махачев скрылся в другую страну. Его задержали в 2021 году в Германии и вскоре выдали России.

Сначала экс-советника главы Дагестана осудили по статье о мошенничестве и приговорили к восьми годам колонии общего режима. Однако прокурор оспорил это решение, поэтому Мосгорсуд отправил дело на пересмотр.

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