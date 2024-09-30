Глава СКР поручил возбудить дело после нападения на участника СВО

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на участника специальной военной операции (СВО) в Самаре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.
Доклад о результатах также будет представлен главе СКР, исполнение поручения поставлено на контроль.
Причиной для возбуждения уголовного дела стало сообщение в соцсетях о нападении мужчины неславянской внешности на общественника, который участвовал в СВО. Тот настиг ветерана боевых действий возле жилого дома и выстрелил в него из травматического пистолета.
Ранее сообщалось, что СК проверяет информацию об удерживании участника СВО на ферме в Белевском районе.