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09:29, 30 сентября 2024Мир

ХАМАС объявило о гибели руководителя штаба в Ливане

Руководитель штаба ХАМАС в Ливане погиб при ударе армии Израиля

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Руководитель штаба радикального палестинского движения ХАМАС в Ливане Фатх Шариф Абу аль-Амин погиб в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по его дому в лагере беженцев Аль-Бас на юге республики. Об этом сообщает ТАСС.

«ХАМАС скорбит по Фатху Шарифу Абу аль-Амину, лидеру движения в Ливане и члену руководства движения за рубежом. Он ушел из жизни после террористической операции, направленной против него и его семьи во время ударов Израиля по южной части Ливана», — отмечается в заявлении палестинского движения.

В ХАМАС добавили, что удар был нанесен ранним утром по дому Абу аль-Амина, расположенному в лагере для палестинских беженцев Аль-Бас. Вместе с руководителем штаба находились его жена, сын и дочь, которые также погибли.

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      Дарья Устьянцева
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