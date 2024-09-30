Харрис заявила о намерении увеличить ресурсы для борьбы с наркокартелями

Камала Харрис намерена вдвое увеличить ресурсы для борьбы с наркокартелями

Кандидат в президенты США от демократической партии Камала Харрис заявила, что в случае победы на выборах собирается вдвое увеличить ресурсы минюста для борьбы с транснациональными наркокартелями. Ее слова приводит РИА Новости.

Уточняется, что политик планирует принимать меры для прекращения поступления фентанила в США. Кроме того, Харрис обвинила своего конкурента на выборах от республиканцев Дональда Трампа в бездействии по вопросу устранения проблем на границе Соединенных Штатов.

Ранее Трамп выступил за введение смертной казни за торговлю наркотиками, чтобы справиться с «наркотической эпидемией» в стране. В 2018 году он также предлагал установить смертную казнь для наркоторговцев.