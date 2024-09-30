Личности избивших россиянина школьников установили

В Башкирии следователи установили личности школьников, избивших мужчину

В Башкирии следователи установили личности школьников, избивших прохожего из-за замечания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Ими оказались трое подростков в возрасте 14 лет и двое 13-летних. Сейчас со школьниками проводят следственные действия. Пострадавшим оказался 40-летний местный житель. Ему назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что вечером 28 сентября шестиклассники избили мужчину из-за его замечания. Тогда говорилось, что от рук подростков пострадал пенсионер. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).