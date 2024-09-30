Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Пекине

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Пекине

Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четвертьфинале российский теннисист победил итальянца Флавио Коболли. Игра продлилась два сета и завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Медведева. Спортсмены провели на корте 1 час и 29 минут.

В полуфинале, который пройдет 1 октября, Медведев сыграет со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Испанец в четвертьфинале победил другого россиянина, Карена Хачанова. Медведев занимает в рейтинге ATP пятое место.

Призовой фонд турнира в Китае составляет 3,7 миллиона долларов. Действующим победителем является итальянец Янник Синнер.