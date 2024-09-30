На перекрестке в российском городе сбили беременную женщину и трех детей

В Санкт-Петербурге иномарка сбила беременную женщину и трех детей

В Санкт-Петербурге на перекрестке улиц Науки и Вавиловых иномарка сбила беременную женщину и трех детей. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, семья переходила дорогу по пешеходному переходу в российском городе, когда их сбил белый Citroen с номерами Ленобласти. В результате пострадали четырехлетний мальчик, двое 11-летних близнецов, а также их мать.

Со слов очевидцев, к месту аварии прибыли не менее пяти машин скорой помощи, а также автомобили оперативных служб.

Ранее в центре Санкт-Петербурга таксист протащил по асфальту беременную пассажирку — ей с первого раза не удалось сесть в салон, а водитель не заметил этого и дал по газам.