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11:48, 30 сентября 2024Бывший СССР

На Украине предотвратили захват собора УПЦ

В Черкассах прихожане отстояли собор УПЦ при попытке захвата людьми в камуфляже

Фото: Haidamac / Shutterstock / Fotodom

В украинском городе Черкассы люди в камуфляже совершили попытку захватить Михайловский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ), но его отстояли прихожане. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь на 30 сентября. Прихожане приехали к собору и устроили молитвенное стояние, чтобы не позволить неизвестным захватить его. В результате верующие отстояли храм.

По словам митрополита УПЦ Феодосия, люди в камуфляжной одежде приезжали на автомобилях и собирались по 20-30 человек в кварталах, которые находятся недалеко от собора. Однако после приезда прихожан неизвестные не решились штурмовать храм, добавил он.

23 сентября на Украине вступил в силу закон «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организациях», фактически запрещающий деятельность УПЦ. В тексте документа сказано, что религиозным общинам в стране дается девять месяцев переходного срока для разрыва всех связей с Русской православной церковью.

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      Кристина Есикова
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