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21:45, 30 сентября 2024Экономика

Новак назвал сбалансированную цену нефти

Новак заявил, что цена нефти в районе $80 за баррель является сбалансированной

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Вице-премьер России Александр Новак считает, что цена нефти в районе 80 долларов за баррель является сбалансированной. Об этом он рассказал в интервью журналистке Хедли Гэмбл для телеканала Al Arabiya.

«Я не вижу каких-то проблем в том, что в течение последних нескольких недель цены волатильны. Мы это наблюдаем всегда, на протяжении всех периодов. Я уверен, что они также и восстановятся», — заявил Новак.

По его словам, в скором времени будет установлен баланс в цене, удовлетворяющий как производителей, так и экспортеров, который составит около 80 долларов за баррель.

Ранее вице-премьер отмечал, что Россия может пережить любые цены на нефть. Он считает, что страна справится даже в том случае, если период низких цен на нефть окажется длительным.

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      Марина Совина
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