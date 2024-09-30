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01:49, 30 сентября 2024Бывший СССР

Огонь охватил несколько улиц в поселке в ЛНР

Несколько улиц в поселке Сокологоровка в ЛНР охвачены огнем

Фото: Стрингер / РИА Новости

Несколько улиц в поселке Сокологоровка Луганской народной республики (ЛНР) охвачены огнем, объявлена эвакуация. Об этом сообщил глава Первомайска Сергей Колягин в своем Telegram-канале.

«В течение нескольких часов идет борьба с тремя возгоранием на большой площади. Огнем охвачено несколько улиц на территории жилого массива Сокологоровка. Горят жилые и не жилые индивидуальные жилые дома и хозпостройки», — написал Колягин.

По его словам, из-за возгорания обесточен весь поселок. В тушении пожара участвуют подразделения МЧС, а также сотрудники муниципальных унитарных предприятий. Несколько организаций также предоставили свои водовозы.

Сотрудники МВД участвуют в эвакуации жильцов пострадавших домой. Жителей размещают в пунктах временного размещения (ПВР).

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      Евгений Силаев
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