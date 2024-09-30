Около миллиона ливанцев покинули родину из-за израильских бомбардировок

Около миллиона жителей Ливана покинули страну из-за израильских бомбардировок

Координатор центра чрезвычайных ситуаций при правительстве Ливана Насер Ясин рассказал, что около миллиона жителей страны покинули родину из-за израильских бомбардировок, начавшихся 23 сентября, сообщает РИА Новости.

«На седьмой день израильской агрессии против Ливана число наших граждан, которые стали беженцами и разместились в центрах временного проживания, составило 157 тысяч в 856 центрах», — заявил он.

При этом, по словам Ясина, общее количество ливанцев, которые были вынуждены покинуть свои дома, превысило миллион, что составляет около четверти населения страны.

Ранее стало известно, что Израиль проинформировал США о планах начать ограниченную наземную операцию в Ливане. Уточняется, что операция будет менее масштабной, чем война Израиля против «Хезболлы» в 2006 году, и будет сосредоточена на обеспечении безопасности приграничных территорий.