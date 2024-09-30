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15:40, 30 сентября 2024Силовые структуры

Избивший пассажирку в Подмосковье таксист стал фигурантом уголовного дела

В Балашихе таксист избил пассажирку и выкинул ее из машины

Кадр: Telegram-канал «ГСУ СК России по Московской области»

В подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело в отношении таксиста, который избил пассажирку и выкинул ее из салона авто. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

По информации следствия, 27 сентября девушка возвращалась домой на такси из Москвы. В дороге между ней и водителем возник конфликт. В какой-то момент водитель остановил машину, не довезя пассажирку до места назначения, и начал избивать клиентку, а затем силой вытолкал из машины.

Пострадавшая обратилась за помощью в больницу и написала заявление в полицию. На основании этого следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что по факту избиения пожилого россиянина подростками возбуждено уголовное дело.

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      Артем Соколов
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