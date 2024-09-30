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09:52, 30 сентября 2024Мир

Путин обвинил Запад в подготовке ВСУ к карательным акциям

Путин: Запад готовил ВСУ к карательной акции в Крыму

Фото: Sputnik / Alexei Nikolsky / Kremlin / Reuters

Страны Запада готовили Вооруженные силы Украины (ВСУ) к карательной акции на юго-востоке, в том числе в Крыму. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что подготовка ВСУ велась ради того, чтобы «опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на юго-востоке». По его словам, в качестве цели операции был указан не только Донбасс, но и Крым, а также ряд других регионов России.

Президент также заявил, что элиты стран Запада превратили Украину в военный плацдарм и колонию, нацеленную против России.

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      Елизавета Мытарева
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