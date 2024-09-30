Россиянам рассказали о влиянии ионизаторов воздуха на здоровье

Эксперт Юрасов: ионизаторы воздуха могут вызывать ухудшения самочувствия

Ионизаторы воздуха при неправильном использовании могут вызывать ухудшения самочувствия, рассказал профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал возможные симптомы и причины, которые к ним приводят.

«Принцип действия ионизаторов основан на создании при помощи мощных разрядов электрического тока частиц с отрицательным зарядом — анионов. Некоторые модели преобразовывают молекулы воздуха не только в частицы с отрицательным зарядом, но и в положительно заряженные — катионы. Важно, чтобы число катионов не было преобладающим, иначе это может приводить к ухудшению самочувствия», — сказал он.

По словам специалиста, из-за неправильной работы устройства можно почувствовать усталость, напряженность, беспокойство, нервозность, необъяснимую неуверенность или депрессию. Также возможны частые простуды и сгущение крови, что грозит заболеваниями сосудов, сердца, атеросклерозом и преждевременной старостью. Помимо проблем со здоровьем у людей недомогания могут почувствовать и домашние питомцы.

Воздух, насыщенный анионами, не позволяет размножаться различным болезнетворным бактериям и микроорганизмам. В природе ионизация воздуха происходит естественным путем — под воздействием воды, солнца, ветров, гроз и так далее. Именно для ионизации воздуха в помещении и увеличения в нем количества анионов и нужны ионизаторы Алексей Юрасов доктор физико-математических наук

«При превышении предельно допустимой концентрации, озон может вызывать раздражение дыхательных путей, кашель, одышку и привести к ухудшению состояния здоровья при наличии у человека таких заболеваний как грипп, ОРВИ, астма, а также при аллергии и онкологических заболеваниях. Продолжительное воздействие этого газа особенно вредно для детей, пожилых людей и для тех, кто страдает респираторными заболеваниями», — рассказал специалист.

Также заряд ионизации получают частицы пыли в воздухе, которая оседает на мебели и внутри дыхательных путей человека и животных. Это также негативно влияет на организм.

«При покупке ионизатора полезно изучить, какая концентрация озона выделяется при работе устройства, и, как при работе с любым оборудованием, нужно тщательно соблюдать требования инструкции по эксплуатации. Во время работы прибора лучше не находиться в обрабатываемом помещении или быть от него на расстоянии, указанном в инструкции. После завершения обработки помещения нужно выждать несколько минут, чтобы концентрация озона уже не превышала допустимую норму, и только после этого заходить в помещение», — заключил он.

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