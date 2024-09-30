Раскрыт идеальный осенний продукт для иммунитета

Нутрициолог Попкова назвала тыкву идеальным осенним продуктом для иммунитета

Тыква содержит множество витаминов и микроэлементов, способных поддержать здоровье в межсезонье, рассказала нутрициолог Ирина Попкова. В беседе с «Газетой.Ru» она назвала этот продукт идеальным для осеннего меню.

Эксперт заверила, что тыква содержит много важного для зрения и здоровья слизистых оболочек витамина А, укрепляющий иммунитет витамин С, а также защищающие клетки от повреждений группы витаминов К и В. Также в тыкве много калия, магния, железа, раскрыла она.

Тыква поддерживает пищеварение и иммунитет, чем помогает противостоять ОРВИ в сезон простуд, добавила нутрициолог. Кроме того, калий, который содержится в этом продукте, нормализует давление и поддерживает работу сердца.

Попкова называла тыкву универсальным продуктом, который можно употреблять в различных блюдах — от супов до каш и гарниров.

Ранее биотехнолог Дмитрий Куликов посоветовал чаще есть картошку. По его словам, употребление этого продукта снижает риск развития рака.