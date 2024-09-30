Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:26, 30 сентября 2024Забота о себе

Раскрыт идеальный осенний продукт для иммунитета

Нутрициолог Попкова назвала тыкву идеальным осенним продуктом для иммунитета

Фото: Andreas Arnold / Globallookpress.com

Тыква содержит множество витаминов и микроэлементов, способных поддержать здоровье в межсезонье, рассказала нутрициолог Ирина Попкова. В беседе с «Газетой.Ru» она назвала этот продукт идеальным для осеннего меню.

Эксперт заверила, что тыква содержит много важного для зрения и здоровья слизистых оболочек витамина А, укрепляющий иммунитет витамин С, а также защищающие клетки от повреждений группы витаминов К и В. Также в тыкве много калия, магния, железа, раскрыла она.

Тыква поддерживает пищеварение и иммунитет, чем помогает противостоять ОРВИ в сезон простуд, добавила нутрициолог. Кроме того, калий, который содержится в этом продукте, нормализует давление и поддерживает работу сердца.

Попкова называла тыкву универсальным продуктом, который можно употреблять в различных блюдах — от супов до каш и гарниров.

Материалы по теме:
Защитная реакция Что необходимо знать об иммунитете
Защитная реакцияЧто необходимо знать об иммунитете
24 февраля 2021
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости… Например, иммунитет
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости…Например, иммунитет
4 октября 2021

Ранее биотехнолог Дмитрий Куликов посоветовал чаще есть картошку. По его словам, употребление этого продукта снижает риск развития рака.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила «Искандером» по эшелону ВСУ. Состав перевозил боеприпасы на несколько недель стрельбы

      Большой спас отряд от украинской «Бабы Яги»

      Мужчина представился бойцом ВСУ и пообещал взорвать российский самолет в Египте

      Соратник Кадырова заявил о выдавливании украинских войск из Курской области

      Названы способы избежать рисков при покупке квартиры в новостройке

      Предсказано будущее экономики России на три года

      В США заработал новый сервис Starlink

      Получивший рекордный убыток «Газпром» добился снижения налогов

      Сийярто призвал Украину не ставить под угрозу энергоснабжение Венгрии

      Звезда нового «Супермена» рассказал о трудностях подготовки к главной роли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше